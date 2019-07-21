中國財經

路透引述政策消息人士稱，隨着中美貿易戰持續時間愈來愈長、成本愈來愈高，中國政府正厲兵秣馬，將所有經濟政策工具保持在觸手可及的範圍內，但仍將降息等更為激進的舉措視為情況惡化時的最後手段。

參與內部政策討論的政府顧問稱，阻止經濟更大幅度的放緩，仍是中國政府的首要任務，不過官員們擔心，過度放寬政策可能加劇債務和金融風險。

消息人士指出，除非出現貿易量驟降或其他衝擊，未來幾個月最有可能提振經濟增長的措施包括增加財政支出，以及央行通過各種形式向經濟注入流動性。

雖然美聯儲減息，將會給中國當局更多的行動空間，可能是象徵性地下調短期市場利率，但消息人士稱，沒有這樣做的迫切性，金融體系已有充足的流動性，之前實施的刺激措施正顯現出起效的跡象。

但報道同時引述另一消息人士指出，在特殊情況下，如果外部衝擊強烈，美聯儲繼續減息，全球經濟不景氣，貿易摩擦再次出現，就有可能下調一次指標利率，使用這一工具的主要目的是穩定市場信心。

消息人士又稱，可能進一步下調銀行存款準備金率(RRR)，從而釋放出更多資金，用於向面臨最大壓力的經濟領域放貸。

政策消息人士表示，中國政府將防止下半年季度經濟增幅降至6%之下，這是中國政府6%至6.5%全年目標區間的下限。

消息人士又稱，出於對社會穩定的擔憂，中國政府在制定政策時將就業放在高度優先的位置。最近的一項官方調查顯示，工廠正以全球金融危機以來最快的速度裁員。