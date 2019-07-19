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今日 14:10 中國財經

台股高收0.68% 終止兩連跌

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台灣股市高收，加權指數收報10873點，升73點或0.68%。

台股今早高開62點，全日維持升幅，最高見10919點，最終高收73點，終止連續兩日下跌。其中，機電股漲1.14%，紡織股則逆市挫1.8%。

分析師指出，台股今日高開高走，主要是跟隨亞太區其他股市的漲勢，因中美經貿官員通電話尋求解決貿易紛爭、中國恢復採購美國高粱，市場憧憬中美貿易談判或有正面進展，加上聯儲局發出鴿派訊號，消息均推動台股向上。

個股方面，重磅股台積電漲1.97%，聯發科升0.83%，鴻海亦升0.38%。

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