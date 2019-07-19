中國財經

A股午後維持升幅逾1%。

上證指數現報2930點，漲29點或1.03%，最高見2939點，漲38點或1.32%，成交930.21億元(人民幣‧下同)。

深成指現報9254點，漲99點或1.09%，高見9298點，漲143點或1.57%，成交1225.23億元。

滬深300指數報3815點，漲46點或1.24%；創業板指數報1541點，漲17點或1.13%。

各板塊全線走高，石油、有色金屬、房地產、半新股漲逾2%；金融、煤炭、電力股漲逾1%；鋼鐵、水泥、化工股靠穩。