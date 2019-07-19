中國財經

摩根士丹利表示，中國國家管道公司組建完成的時間，可能需要推遲至今年第三季之後。

大摩發表研究報告指出，國家管道公司原計劃第三季完成組建，但由於懸而未決的問題，可能會進一步推遲。

該行指出，國家管道公司的資產將包括除國際管道以外的所有跨省燃氣管道，以及一些存儲設施和液化天然氣接收站。而與中海油(00883)、中石化(00386)和中石油(00857)之間的資產需要時間進行結算。

此外，政府可能會將天然氣管道的資產回報率從8%下調至5%至6%，以降低用戶成本。