保利地產(600048.SH)曾升6.5%，見14.43元(人民幣‧下同)，現升4.65%，成交額12.69億元。
集團公布2019年上半年業績快報，公司實現營業收入約711.60億元，同比增長19.52%；實現歸母淨利潤103.53億元，同比增長59.14%。
中信証券稱業績大幅超出市場預期，首次覆蓋給予「買入」評級，目標價8.44元。該行指集團歸母淨利潤率14.2%為2011年以來新高，上半年業績相當於去年全年的54.8%，2019年全年業績增長確定度進一步提升。
保利地產(600048.SH)曾升6.5%，見14.43元(人民幣‧下同)，現升4.65%，成交額12.69億元。
集團公布2019年上半年業績快報，公司實現營業收入約711.60億元，同比增長19.52%；實現歸母淨利潤103.53億元，同比增長59.14%。
中信証券稱業績大幅超出市場預期，首次覆蓋給予「買入」評級，目標價8.44元。該行指集團歸母淨利潤率14.2%為2011年以來新高，上半年業績相當於去年全年的54.8%，2019年全年業績增長確定度進一步提升。
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