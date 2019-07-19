中國財經

A股早段升幅擴大1%。

上證指數現報2930點，漲29點或1%，最高見2939點，漲38點或1.32%，成交651.95億元(人民幣‧下同)。

深成指現報9262點，漲107點或1.17%，高見9298點，漲143點或1.57%，成交864.57億元。

滬深300指數報3814點，漲46點或1.22%；創業板指數報1547點，漲22點或1.49%。

各板塊全線上揚，石油、半新股漲逾2%；有色金屬、金融、房地產、煤炭、電力股漲逾1%；水泥、鋼鐵、化工股靠穩。