內地股市開市上升，上證指數扭轉昨日挫1%的頹勢，今日高開8點。
上證指數開市報2909點，升8點或0.29%；現報2917點，升16點或0.56%。
深成指開市報9198點，升44點或0.48%；現報9234點，升79點或0.87%。
滬深300指數開市報3787點，升19點或0.51%；創業板指數開市報1532點，升7點或0.52%。
各板塊普遍向好，石油、半新股漲逾1%；有色金屬、金融、房地產、水泥、煤炭、電力、鋼鐵、化工股靠穩；塑料製品股則偏軟。
今日 09:33 中國財經
內地股市開市上升，上證指數扭轉昨日挫1%的頹勢，今日高開8點。
上證指數開市報2909點，升8點或0.29%；現報2917點，升16點或0.56%。
深成指開市報9198點，升44點或0.48%；現報9234點，升79點或0.87%。
滬深300指數開市報3787點，升19點或0.51%；創業板指數開市報1532點，升7點或0.52%。
各板塊普遍向好，石油、半新股漲逾1%；有色金屬、金融、房地產、水泥、煤炭、電力、鋼鐵、化工股靠穩；塑料製品股則偏軟。
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