中國財經

國務院副總理劉鶴近日到中國工程院調研時指出，科技界要加強作風和學風建設，大力弘揚科學精神，堅決反對浮誇浮躁之風，營造良好的科研生態。

劉鶴又稱，要堅持問題導向，應用為主，在提高自主創新能力和攻克關鍵核心技術上，苦幹實幹、臥薪嘗膽，勇攀科技高峰。

他強調，工程院要扎實搞好「不忘初心、牢記使命」主題教育，切實增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，堅決反對形式主義，務求取得實效，在推動重大工程建設、工程科技進步、經濟社會發展等方面作出新的更大貢獻。