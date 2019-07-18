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今日 10:43 中國財經

A股早段受壓 深指創板挫逾1%

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A股早段跌幅擴大，深成指及創業板挫逾1%。

上證指數現報2910點，跌21點或0.72%，最低見2904點，跌27點或0.92%，成交680.1億元(人民幣‧下同)。

深成指現報9200點，挫101點或1.1%，低見9181點，挫120點或1.3%，成交1024.52億元。

滬深300指數報3780點，跌24點或0.64%；創業板指數報1533點，挫16點或1.08%。

各板塊幾乎全線受壓，水泥、化工、房地產、鋼鐵、煤炭股挫逾1%；電力、金融股偏軟；有色金屬股則漲逾1%；石油股靠穩。

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