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Netflix客量增幅遜預期 市後股價挫10%



Netflix第二季純利降至2.7億美元，每股盈利勝預期，但訂戶數量只增270萬個，遠低於預期。市後時段股價挫10%。

美銀第二季多賺一成 勝預期



美國銀行第二季盈利按年升9.94%；每股核心盈利0.75元，多過預期。期內淨息差擴闊3點子，至2.44%。

IMF:貿易爭拗帶來風險 美元被高估逾6%



IMF稱，近期的貿易政策行動正拖累全球貿易往來、侵蝕信心並影響投資，美元被高估6%至12%，歐羅、日圓和人民幣則符合情況。

羅斯:期望中國回到貿談原先承諾



美國商務部長羅斯稱，中美貿易談判過程漫長且複雜，期望中國能回到原先談判時所作出的承諾。《華爾街日報》消息稱，中方要求放寬對華為制裁，令貿談陷僵局。

道指低收115點 運輸指數急挫3.6%



特朗普表明中美貿談之路仍長，又威脅向中國加徵關稅，美股連續第二日受壓，道指反覆以近全日低位收市跌115點或0.42%；被視作道指領先指標的道瓊斯運輸指數急插3.6%，主要受鐵路股CSX下滑10%拖累，公司行政總裁形容目前的經濟環境令人迷茫。標指下滑0.65%。納指回落0.46%。美國銀行升0.69%，高盛和摩根大通下滑約1%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國商務部：新屋動工連續第二個月下跌，6月按年挫0.9%，至125.3萬家，低於預期。

￭ 聯儲局「褐皮書」：美國經濟溫和增長，商界越來越關注關稅影響。

￭ G7財長：容許Facebook發行加密貨幣Libra前，須處理監管問題。

￭ 高盛:蘋果App Store銷售增長顯著放緩，股份投資評級維持「中性」。

￭ eBay第二季盈利按年跌37.4%，經調整每股賺68美仙，勝預測。

￭ IBM第二季純利按年升4.1%，每股經調整盈利勝預期。

￭ 紐約梅隆銀行第二季盈利按年減少8.15%，每股盈利勝預期。

￭ 美國鋁業第二季淨虧4.02億美元，每股經調整虧損金額較預期少。

￭ 美滙指數尾段跌0.18%，報97.22。美元兌日圓挫0.24%。

￭ 紐約期金升0.9%，每盎斯收報1423.3美元。

￭ 美國上周原油庫存減少310萬桶，減幅大於預期，但中東局勢緩和，紓緩供應憂慮，紐約期油收市跌1.5%，布蘭特期油下滑1.1%。

￭ 英國股市低收0.55%；德股挫0.72%；法股倒退0.76%。

￭ 總理李克強主持召開國務院常務會議，稱加強知識產權保護工作。

￭ 外電：阿里同系公司螞蟻金服正安排一筆20億美元貸款。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報28471點，較恒指收市低水122點。

￭ ADR港股比例指數報28379點，較港低213點。

￭ 南岸(00577)全年虧損擴至58.48億元。

￭ 英國首相文翠珊向到訪倫敦的國務院副總理胡春華，提出香港反修訂《逃犯條例》示威的問題。她稱中國須繼續遵守《中英聯合聲明》。