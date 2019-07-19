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中美貿易談判尚未正式重啟，美國總統特朗普又揚言隨時可對中國進口商品加徵關稅，中方對這種口舌之爭已感到不耐煩，繼續全速推進與支持新科技發展，除了主力催谷5G通訊加快商用步伐，籌備一年多的上海證交所科創板下周一(22日)將開市，首批掛牌企業固然惹人注目，新板對A股的整體刺激作用亦不容忽視。

科創板「第一炮」總數共25家上市公司，涉及新一代訊息技術、新材料、生物、高端裝備製造等「中國製造2025」的關鍵領域，當中從事訊息技術產業的合共13家，達總數逾半；高端裝備製造和新材料分別有5家，佔比各為20%。

附【圖】所見，25隻科創版新股發行市盈率介乎18.8至170.75倍，科創板不受A股「首發市盈率」的隱性限制，絕大部分皆高於23倍，平均值約53.4倍；其中以30到50倍招股的佔最多，合計15家；發行市值區間由20.81億至619.5億元(人民幣‧下同)，中位數大概65.25億元。

集資金額方面，首批上市公司實際募資達370.18億元，較原先計劃的310.89億元，高出59.29億元(19.07%)；平均每家「吸水」約14.81億元。

10年前深圳創業板開通後的表現，或許值得借鑑，藉此探討科創板公司及整體A股前景。

深交所創業板首批28家公司於2009年10月30日正式掛牌，主要經營電子、現代服務業與醫藥等產業，發行市盈率40.12到82.22倍，平均值56.6倍；集資共154.78億元，每家平均5.53億元，首發市值中位數為16.31億元。相比起來，科創板規模確是「大有長進」。

深圳創業板首天沒有漲跌幅度限制，第一批28隻股份掛牌全線報捷，升幅75.84%至209.73%不等，平均106.23%；惟之後乏力再衝，一周、一個月和3個月平均分別下挫8.54%、上揚7.89%和回落15.9%。

以市盈率平均值比對，科創板首批25家公司較創業板首批稍低，加上其中16家的首發市盈率都在所屬行業全部A股市盈率的中間值(剔除虧損企業)之下，料有助打響頭炮。

至於新板對A股交投的影響，創業板首天成交金額佔整體A股約10%，而首一個月A股日均成交金額為創業板登場前的1.5倍，證明設立新板顯著有利大市氣氛。因此，預計科創板啟動初期，近日淡靜的A股買賣可望略轉活躍。

另一方面，深圳創業板登場時，上證指數由2960點起步，一個月內曾飆至3361點，升幅約13.5%，但3個月後幾乎打回原形，重返2989點，不排除科創板將出現同樣走勢。

總括而言，以史為鑑，預料科創板首批股份初期表現將理想，並刺激A股短線價量向好；惟科創板投資門檻較傳統A股IPO高，參與的多數是相對理性及着重基本因素的長線機構投資者，對A股的中線影響還須觀望。

信報投資研究部

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