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今日 18:53 港股直擊 中國財經 國際財經

野村料資金下半年轉為流入亞洲

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野村亞太區股票研究部聯席主管Jim McCafferty預計，在亞太區股市盈利增長較佳及估值相對較低下，資金下半年料將由美國轉為流入亞洲。另外，MSCI調升納入A股因子，亦會推動資金流入A股。

McCafferty表示，在來自日本投資者壓力增加下，日本企業已開始改變資本結構，亦即透過派息及回購股份，以更好地利用企業手頭上的現金。惟鑑於國際投資者尚未意識到上述改變，故有關變化暫時仍未反映在日股估值之上。

他又指出，企業回購是推升美股以往10年走高的一大原因，隨着愈來愈多日本企業回購，日本企業在資本結構再分配方面料與美國企業呈現相似情況，這對日股未來幾年表現屬正面因素。

McCafferty續稱，歐、美、日央行放水，意味企業可取得廉價資金進行回購。除日本外，中國企業亦有空間利用資產負債表內之現金進行回購。事實上，中國企業已開始回饋股東，平保(02318)增加派息與騰訊(00700)回購便是例子。

他認為，與其他亞洲區股市不同，中國上市公司大多與本地經濟有關，而非如日本及南韓企業般依賴國際市場。事實上，A股與MSCI世界指數兩者的相關度只有33%。他解釋，從投資組合平衡的角度而言，持有A股頗為重要。

他同時提到，以中國佔環球經濟之比重計算，中國股市在環球股市指數的比重不成比例地低，這點值得投資者留意，並預計內地未來有機會上調外資持有個別A股比重不得超過上市公司總股本30%的限制。

展望今年全年，野村預計MSCI中國及美國指數成分股，全年分別錄20.6%及2.7%盈利增長。至於MSCI台灣指數及MSCI南韓指數，由於兩國受累中美貿易戰，成分股今年盈利料分別倒退5%及26.1%。

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