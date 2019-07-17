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今日 15:54 中國財經

標普確認阿里巴巴A+評級

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評級機構標普表示，中國對VIE結構採取負面監管行動的可能性下降，但仍然認為公司的國內收入面臨顯著的滙兌風險，確認阿里巴巴長期發行人信貸評級為「A+」。

標普認為，阿里巴巴的VIE結構相關風險正在下降，因針對該結構的負面監管行動的可能性降低。此外，阿里巴巴的治理和信用狀況強勁，或將緩解VIE協定控制模式相關的法律風險。

標普指出，阿里巴巴評級展望「穩定」，反映預期未來24個月內，該公司將保持在中國快速增長的電商市場上的主導地位。隨着公司擴大規模、產品供應和服務，其盈利能力應會保持強勁。

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