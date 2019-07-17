中國財經

上證指數午後維持偏軟，現跌2點，深成指則升34點。

上證指數現報2935點，跌2點或0.09%，最低見2924點，跌13點或0.45%，成交1200.36億元(人民幣‧下同)。

深成指現報9318點，升34點或0.38%，高見9354點，升71點或0.77%，成交1827.57億元。

滬深300指數報3810點，升3點或0.1%；創業板指數報1553點，升8點或0.56%。

各板塊個別發展，石油股漲逾1%；化工、房地產、水泥、金融股靠穩；鋼鐵、有色金屬、煤炭、電力股則偏軟。