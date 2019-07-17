中國財經

上證指數早段偏軟，現跌4點，深成指升24點。

上證指數現報2933點，跌4點或0.14%，最低見2924點，跌13點或0.45%，成交625.77億元(人民幣‧下同)。

深成指現報9308點，升24點或0.27%，高見9336點，升53點或0.57%，成交987.95億元。

滬深300指數報3807點，升1點或0.03%；創業板指數報1554點，升8點或0.58%。

各板塊個別發展，鋼鐵、有色金屬、煤炭、金融股偏軟；石油股則漲逾1%；化工、房地產、水泥、電力股靠穩。