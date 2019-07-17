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特朗普:中美貿易問題仍有「很長的路要走」

美國總統特朗普主持內閣會議，稱中美貿易問題仍有「很長的路要走」，又指如果美國想的話，可向額外3250億美元的中國商品加徵關稅。

鮑威爾:「不確定因素」令減息機會增加



美國聯儲局主席鮑威爾在巴黎一個演講再次提到，局方日益擔憂貿易糾紛和經濟增長放緩等問題，或導致全球經濟前景的「不確定因素」增加，重申聯儲局將「採取適當行動」，以確保經濟維持擴張。

埃文斯樂見聯儲局今年減息兩次



芝加哥聯儲總裁埃文斯稱，因應低通脹與經濟不明朗因素，樂意看到聯儲局今年底前減息兩次。達拉斯聯儲總裁卡普蘭認為，債息下滑或為有限度的減息提供保證。

美伊緊張關係或緩和 油價挫逾3%



特朗普稱伊朗問題有很大進展，國務卿蓬佩奧表明願意與伊朗討論導彈計劃，紐約期油即由升轉跌，收市滑落3.3%；布蘭特期油挫3.2%。

特朗普為貿談降溫 道指破頂反覆低收



美國上月零售銷售數字較預期好，推動美股道指早段漲39點再破頂；其後特朗普針對中美貿談再擺強硬姿態，道指高位回落最多挫68點，收市反覆下滑23點或0.09%；標指跌0.34%；納指倒退0.43%。高盛業績後股價升1.86%；摩通漲1%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國6月零售銷售按月升0.4%，扭轉5月經修訂的0.4%跌幅。7月NAHB房屋市場指數升至65，勝預期。

￭ 美國參眾兩院有議員聯署提案，圖阻特朗普計劃放寬華為禁令。

￭ 摩通上季純利創新高，按年增16%，但下調今年的淨利息收益預測。

￭ 高盛上季純利降6%，每股盈利高過預估。

￭ 富國銀行第二季盈利按年增22.04%，每股盈利優於預期。

￭ 強生第二季盈利按年增41.81%，扣除特殊項目後每股盈利勝預期。

￭ PayPal共同創辦人蒂爾促華府調查谷歌是否被中國滲透，特朗普稱會了解相關情況。

￭ 美滙指數尾段升0.47%，報97.38。英鎊續受硬脫歐的憂慮困擾，曾跌0.96%，創27個月新低。

￭ 紐約期金收市跌0.2%，每盎斯報1411.2美元。

￭ 比特幣跌勢持續，曾插逾11%，跌穿10000美元，為3周以來最低。

￭ 英國股市收市攀升0.60%；德股升0.35%；法股漲0.65%。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報28542點，較恒指收市低水78點。

￭ ADR港股比例指數報28455點，較香港低164點。

￭ 平安保險(02318)旗下4家子公司上半年保費收入按年升9.37%。

￭ 太保(02601)旗下公司首6個月原保費收入按年升8.32%。

￭ 昌興(00803)預期全年虧損19億至20億元，上一年度虧損9.61億元。

￭ 山水水泥(00691)預期中期盈利按年大增。

￭ 永旺(00984)預期半年虧損較去年同期擴大。