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今日 00:22 國際財經 中國財經

美議員聯署提案 圖阻特朗普放寬華為禁令

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美國國會多名參眾兩院議員聯署，提出嚴格限制美國企業向華為出售商品的法案，以阻止總統特朗普計劃放寬華為禁令。

名為「保護美國未來5G法案」(Defending America’s 5G Future Act)是由共和與民主兩黨議員共同聯署，要求政府若想把華為從禁售名單剔除，必須得到國會同意，國會也有權否決政府向有意出售產品予華為的美國企業授出豁免。

聯署的議員認為，華為對美國國家安全構成威脅，應該嚴格限制美國企業與其做生意。

美國在5月把華為納入禁售名單，但特朗普在6月同意放寬禁令。

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