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就巴西表示不會將華為排除出5G建設，中國外交部發言人耿爽回應表示，華為公司怎麼想，應該去問華為公司。中方一向支持包括華為在內的中國企業按照國際規則和商業規律對外開展經貿合作，在這個過程中要遵守當地的法律法規。

同時，耿爽表示，中方也呼籲有關國家能為中國的公司在當地的經營和正常合作提供公平公正非歧視的環境，對於巴西方面的有關表態，這是一個非常積極的訊號。

他又稱，留意到一段時間以來有愈來愈多的國家，表示歡迎中國的科技企業參與5G的建設，也相信國際社會絕大多數成員都能做出自己獨立的判斷。