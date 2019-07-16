中國財經

台灣股市高收，加權指數收報10886點，升9點或0.09%。

台股今早低開11點，全日窄幅上落，收市靠穩，最高見10899點，連續第二日上升。其中，水泥類指數漲1.1%，紡織類指數升0.71%。

分析師指出，台股今日在窄幅水平上落，主要是跟隨亞太區其他股市的走勢，因中美貿易代表本周將再次進行電話會談，而美國總統特朗普表明現時與中國國家主席習近平的關係可能不太親近，市場關注雙方談判進展。

此外，日韓出口限制爭拗持續，美國多間上市公司第二季財報公布在即，投資者入市氣氛淡薄。