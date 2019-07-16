中國財經

A股早段倒跌，上證指數現跌8點，深成指跌32點。

上證指數現報2934點，跌8點或0.27%，最低見2931點，跌10點或0.36%，成交622.4億元(人民幣‧下同)。

深成指現報9277點，跌32點或0.35%，低見9266點，跌42點或0.46%，成交981.45億元。

滬深300指數報3807點，跌16點或0.44%；創業板指數報1543點，跌3點或0.25%。

各板塊普遍向下，金融、化工、水泥、電力、有色金屬股偏軟；半新股則漲逾5%；石油股漲逾1%；鋼鐵、房地產、煤炭股靠穩。