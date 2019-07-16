中國財經

中國第二季經濟增長放緩至6.2%，中國官方媒體《環球時報》發表社評文章稱，中國經濟增速仍在令世界主要經濟體羨慕的6%以上，下降幅度完全處合理區間，恰恰說明中國經濟不僅扛得住貿易戰，而且非常耗得起。

文章指出，雖然遭遇貿易戰壓力，但是中國對經濟的結構性調整計劃不改，改革開放加速推進，貿易戰暴露出的各項短板都在抓緊補缺。中國在有條不紊地朝前走，而反觀美方，對關稅吃得愈來愈香，而且搞出農民賣不出產品由國家給巨額補助的天下奇聞。

針對中國第二季度和上半年的經濟增速繼續下降，白宮方面立刻做出反應，強調美國的關稅對想為避開關稅而離開中國的那些公司產生重大影響，並且宣稱數千家公司正在離開(中國)。

文章稱，貿易戰在倒逼中國愈來愈健康，而美國則搞得愈來愈古怪，這才是真實的全景畫。隨着中國勞動力成本的上升，一直有公司離開中國，但因為中國的總體營商環境改善和市場愈來愈大，也有愈來愈多的外資流入中國。

文章表示，美方這麼快就對中國GDP增速繼續放緩發出誇張的評論，首先傳遞出的訊號是，華盛頓對貿易戰久拖不決很着急。他們在密切關注中國方面的每一個動向，希望從中發現中國快要頂不住了的跡象，他們盼這種跡象真可謂盼得「望穿秋水」了。