中國財經

上證指數低開3點後靠穩。

上證指數開市報2938點，跌3點或0.12%；現報2943點，升1點或0.06%。

深成指開市報9294點，跌14點或0.16%；現報9321點，升11點或0.13%。

滬深300指數開市報3819點，跌4點或0.13%；現報3827點，升3點或0.08%。

創業板指數開市報1545點，跌2點或0.14%；現報1550點，升3點或0.21%。

各板塊普遍走低，化工、電力、有色金屬、金融、煤炭、水泥、鋼鐵股偏軟；半新股則漲近3%；石油、房地產股靠穩。