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美國財長努欽表示，預計本周將與中國官員再次進行電話會談，未來甚至可能舉行面對面談判，但沒有透露日期。

他說，與貿易代表萊特希澤會於本周再與中方談判代表通電話，又指某程度上中美談判取得進展，認為有很大機會稍後前往中國。

上月，美國總統特朗普和中國國家主席習近平，就全球最大的兩個經濟體之間長達一年的貿易爭端休戰達成一致。

另外，白宮經濟顧問庫德洛表明，美國已放寬對中國電訊設備商華為的出口管制，期望中國同樣有善意舉動，就是短期內宣布大舉採購美國農產品和服務等。