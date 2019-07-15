中國財經

中國第二季經濟增長速度放緩至27年來最低，但仍符合市場預期。分析認為，經濟放緩壓力依然存在，預計會有更為有力的穩增長政策出台。而在全球減息潮下，中國的貨幣政策仍有邊際放鬆的可能。

國家統計局公布，中國第二季國內生產總值(GDP)按年增長6.2%，是自1992年有紀錄以來的季度GDP最低值。首季GDP則按年增長6.4%。

今年上半年，中國國內生產總值45.09萬億元(人民幣‧下同)，按年增長6.3%。期內，規模以上工業增加值按年增長6%，全國固定資產投資增長5.8%，社會消費品零售總額增長8.4%，全部均高於市場預期。

國務院總理李克強在《政府工作報告》中，將今年GDP增長目標設定在6%至6.5%。

民生銀行表示，預計貨幣政策會保持邊際寬鬆，調低政策利率、定向減息、定向降準等工具都有可能出現。預計下半年惡化空間不大，經濟增速在6.2%左右，全年在6.3%。

中原銀行王軍認為，上半年經濟運行穩中有降、溫和放緩，符合預期，落在區間，而次季度回落的主要原因有中美貿易摩擦升級、全球經濟減速、宏觀經濟政策邊際上有所收緊等。下半年穩增長壓力仍然較大，有可能在預期增長區間的下沿(6.1至6.2%)企穩。

交通銀行稱，宏觀政策方面預計會有逐漸的改善，對經濟運行帶來支撐，如減稅降費的效應下半年可能更明顯，外部方面中美也展開新一輪談判，有助於需求和預期的改善。第三季將延續逆周期調節，更多根據經濟運行情況進行預調微調，穩健偏鬆一點兒，但不會大幅度放寬。

工銀國際認為，第三季貨幣政策重心有望從「總量功能「轉向「結構功能」，定向降準、定向支持中小金融機構補充資本金、加碼TMLF等結構性工具有望落地。若聯儲局在第三季減息，人民銀行或將適度調降OMO或MLF利率，但下調存貸款基準利率的可能性較小。

西南證券指出，當前經濟增速已經迫近政策底線，雖然基建投資可能有所回升，但從目前政策力度來看，回升幅度或有限。經濟放緩壓力依然存在，期待更為有力的穩增長政策出台。

國家統計局新聞發言人毛盛勇表示，上半年中國經濟實現6.3%的增速，應該說還是不錯，屬較平穩的速度。下半年外觀環境比較複雜，國內還有下行壓力，但經濟平穩運行的基本面不會變，而且現在政策儲備還有很多空間。

他指出，從今年上半年來看，三大需求的貢獻率，消費的貢獻率是60.1%，資本形成的貢獻率是19.2%，貨物和服務凈出口的貢獻率是20.7%。