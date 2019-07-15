台灣股市高收，加權指數收報10876點，升52點或0.48%。
台股今早低開4點，早段止跌回穩，其後升幅擴大，最高見10880點。其中，電機股升0.99%，紡織股升0.76%。
分析師指出，台股今日先跌後回穩，主要是跟隨亞太區其他股市的走勢，雖然中國第二季國內生產總值(GDP)按年增長6.2%，是自1992年有紀錄以來的季度GDP最低值。
不過，由於美國盛傳可能在兩至四周後批出許可，允許美國公司重新向華為出售產品，市場憧憬中美兩國緊張關係降溫，帶動台股靠穩。
今日 14:00 中國財經
台灣股市高收，加權指數收報10876點，升52點或0.48%。
台股今早低開4點，早段止跌回穩，其後升幅擴大，最高見10880點。其中，電機股升0.99%，紡織股升0.76%。
分析師指出，台股今日先跌後回穩，主要是跟隨亞太區其他股市的走勢，雖然中國第二季國內生產總值(GDP)按年增長6.2%，是自1992年有紀錄以來的季度GDP最低值。
不過，由於美國盛傳可能在兩至四周後批出許可，允許美國公司重新向華為出售產品，市場憧憬中美兩國緊張關係降溫，帶動台股靠穩。
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