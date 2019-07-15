上證指數早段跌幅收窄，現跌1點，創業板則漲逾1%。
上證指數現報2929點，跌1點或0.05%，最低見2886點，挫43點或1.5%，成交817.66億元(人民幣‧下同)。
深成指現報9252點，升39點或0.43%，高見9239點，升25點或0.28%，成交1157.64億元。
滬深300指數報3806點，跌1點或0.05%；創業板指數報1535點，漲17點或1.15%。
各板塊個別發展，石油、煤炭、化工、房地產股偏軟；水泥、有色金屬、電力、鋼鐵、金融股則靠穩。
今日 10:53 中國財經
上證指數早段跌幅收窄，現跌1點，創業板則漲逾1%。
上證指數現報2929點，跌1點或0.05%，最低見2886點，挫43點或1.5%，成交817.66億元(人民幣‧下同)。
深成指現報9252點，升39點或0.43%，高見9239點，升25點或0.28%，成交1157.64億元。
滬深300指數報3806點，跌1點或0.05%；創業板指數報1535點，漲17點或1.15%。
各板塊個別發展，石油、煤炭、化工、房地產股偏軟；水泥、有色金屬、電力、鋼鐵、金融股則靠穩。
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