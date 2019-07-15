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今日 10:33 中國財經

內地次季GDP增6.2% 創27年低

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中國第二季經濟增長符合預期，國家統計局公布，中國第二季國內生產總值(GDP)按年增長6.2%，是自1992年有紀錄以來的季度GDP最低值。首季GDP則按年增長6.4%。

今年上半年，中國國內生產總值45.09萬億元(人民幣‧下同)，按年增長6.3%。國務院總理李克強在《政府工作報告》中，將今年GDP增長目標設定在6%至6.5%。

分產業看，第一產業增加值2.32萬億元，按年增長3%；第二產業增加值18萬億元，增長5.8%；第三產業增加值24.77萬億元，增長7%。

今年上半年，全國規模以上工業增加值按年增長6%，增速比首季回落0.5個百分點，略高於預期的升5.9%。6月規模以上工業增加值增6.3%，比5月加快1.3個百分點，高於預期的升5.2%。

內地上半年發電量3.4萬億千瓦時，按年增3.3%，增速較首季放緩0.9個百分點。6月發電量5834億千瓦時，增2.8%。

上半年全國固定資產投資29.91萬億元，按年增長5.8%，增速比首5月加快0.2個百分點，高於市場預期增長5.5%。上半年，全國房地產開發投資6.16萬億元，按年增長10.9%，增速比首5月回落0.9個百分點。

上半年社會消費品零售總額19.52萬億元，按年增長8.4%，高於市場預期增長8.2%。6月社會消費品零售總額3.39萬億元，按年增長9.8%，勝預期增8.5%，為2018年3月以來最高。

國統局表示，總的來看，上半年國民經濟運行在合理區間，延續了總體平穩、穩中有進發展態勢。但目前國內外經濟形勢依然複雜嚴峻，全球經濟增長有所放緩，外部不穩定不確定因素增多，國內發展不平衡不充分問題仍較突出，經濟面臨新的下行壓力。

下一步，要認真貫徹落實黨中央國務院各項決策部署，堅持穩中求進工作總基調，堅持以供給側結構性改革為主線，按照高質量發展要求，深化改革開放，優化營商環境，推進關鍵領域自主創新，充分調動各方面積極性，狠抓「六穩」政策落實落地，推動經濟平穩健康發展。

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