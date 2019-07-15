中國6月房價升勢降溫，70個大中城市房價按年漲幅創5個月低位。
路透根據中國國家統計局公布數據測算，6月70個大中城市新建商品住宅價格指數按年升10.3%，5月升幅為10.7%，連漲45個月，為5個月低位；按月上漲0.6%，連漲50個月，漲幅比5月的0.7%有所縮小。
6月新房價格指數共有63個城市上漲、2個持平及5個下跌。
國統局城市司高級統計師劉建偉稱，6月份，各地堅持「房子是用來住的、不是用來炒的」定位，圍繞穩地價、穩房價、穩預期的目標，夯實主體責任，確保房地產市場平穩健康發展。
今日 10:28 中國財經
中國6月房價升勢降溫，70個大中城市房價按年漲幅創5個月低位。
路透根據中國國家統計局公布數據測算，6月70個大中城市新建商品住宅價格指數按年升10.3%，5月升幅為10.7%，連漲45個月，為5個月低位；按月上漲0.6%，連漲50個月，漲幅比5月的0.7%有所縮小。
6月新房價格指數共有63個城市上漲、2個持平及5個下跌。
國統局城市司高級統計師劉建偉稱，6月份，各地堅持「房子是用來住的、不是用來炒的」定位，圍繞穩地價、穩房價、穩預期的目標，夯實主體責任，確保房地產市場平穩健康發展。
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