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2019年7月15日 中國財經

中國第二季GDP今出爐 料增長6.2%

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中國第二季國內生產總值(GDP)今日出爐，中美貿易談判受挫，內外需求壓力加大，中國第二季度經濟增長動能減弱，GDP增速預計降至6.2%，但仍符合中央今年經濟增長目標。

國務院總理李克強在《政府工作報告》中，將今年GDP增長目標設定在6%至6.5%。中國今年首季GDP按年增長6.4%。

交通銀行金融研究中心報告稱，無論從生產端還是需求端看，第二季經濟增速都可能放緩，預計按年增長6.3%。受外需不確定加大的影響，經濟運行可能出現波動，但在逆周期政策調節下，下半年經濟增速有望保持在6%至6.5%的合理區間。

交行指出，製造業投資預期減弱，將影響整體投資增長；地方專項債券政策放寬，將推動基建投資企穩回升，但拉動基建的邊際效用減弱，難以顯著上升。消費增長相對穩健，對經濟增長的貢獻度增強，最終消費支出對經濟增速的拉動作用有望超過75%。

6月經濟運行放緩，工業增加值可能季末反彈，但仍維持於低位，市場預期6月工業增加值按年增長5.2%。

中金認為，房地產和土地成交量等先行指標持續放緩顯示，房地產投資增速可能從高位繼續回落；製造業投資按年增速可能仍偏弱，鑑於工業企業盈利增長依舊低迷、且美國對華貿易政策的不確定性也將進一步壓制製造業投資需求。

國泰君安表示，預計第二季GDP增速6.3%，一季度信貸刺激的效應在二季度開始下降，後續GDP增速主要看基建在政策刺激下能夠釋放多大的動能，以及刺激消費的政策何時發力。

國泰君安認為，第二季度以來財政政策端發力較大，專項債可以充當基建資本金，預計後續消費刺激政策也將推出；G20會議後，中美兩方重啟貿易談判，有望在下半年改善外部的摩擦壓力，四季度GDP增速有望企穩。

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