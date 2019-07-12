中國財經

人民幣兌美元在岸價(CNY)收市跌125點子，中段一度跌穿6.88關口，低見6.8827。

人民幣兌美元在岸價收報6.8783，較上日下午4時30分收報6.8658，跌125點子或0.34%；較晚上11時30分最後成交價6.8740，走弱43點子。

離岸價(CNH)失守6.88，低見6.8846，截至香港時間下午5時57分，離岸價報6.8831，在岸價報6.8795。

官方今日開出的中間價報6.8662，較上日報6.8677，上調15點子或0.02%。

交易員指出，日內結售滙總體均衡，午後客盤購滙有所增加，而結滙不是很踴躍，令人民幣滙率偏弱；而進出口數據公布後客盤發結售滙節奏並沒有明顯改變。另外，今日市場波動較小，市場交投並不活躍，成交量較此前回落。

中國海關總署公布，以美元計，6月出口按年下跌1.3%，表現略勝預期下跌1.4%；進口則按年下跌7.3%，跌幅大過市場預期的4.6%。中國6月貿易順差509.8億美元。

另外，人民銀行公布，6月份，新增貸款1.66萬億元(人民幣‧下同)，按年少增1786億元，低於市場預期1.7萬億元。6月底，廣義貨幣(M2)按年增加8.5%，不及市場預期的上升8.6%。