中國財經

人民銀行公布，6月份社會融資規模增量2.26萬億元(人民幣‧下同)，比上年同期多7705億元。

上半年社會融資規模增量累計13.23萬億元，比上年同期多3.18萬億元。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款增加10.02萬億元，按年多增1.26萬億元；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣增加97億元。

上半年委託貸款減少4933億元；信託貸款增加928億元；未貼現的銀行承兌滙票減少389億元。

6月底社會融資規模存量213.26萬億元，按年增長10.9%。