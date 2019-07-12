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今日 14:01 中國財經

台股止兩連升 收跌0.18%

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台灣股市先升後跌，加權指數收報10824點，跌19點或0.18%。

台股今早高開11點，其後在上日收市位窄幅上落，最低見10823點，終止連升兩日。其中，泥窯股挫1.28%，食品股跌0.77%。

分析師指出，台股今日窄幅上落，主要由於美國聯儲局主席鮑威爾隔晚發言進一步讓市場相信當局很可能在本月減息，惟美國總統特朗普抱怨中國沒有購買美國農產品「令人失望」，加上美國將啟動對法國數碼稅的調查，市場恐怕中美貿易談判生變，以及歐美緊張關係升溫，觀望氣氛濃厚。

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