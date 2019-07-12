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華為董事長梁華再次要求美國將華為從「實體清單」中移除，又透露華為上半年收入有增長。

梁華在深圳舉行的新聞發布會上稱，美國將華為放入「實體清單」，對此表示反對，做出這一決定沒有任何事實和依據，這樣的決定對任何一方包括美國很多企業都是不利。華為在全球服務了30多億人口，這樣的決定是非常不公正、不合適的。他認為不應該僅是放鬆管制，而是取消「實體清單」這一禁令。

他同時表示，華為目前業務運作正常，上半年業績是增長的，收入是增長的，月底正式發布業績。

梁華又稱，華為在5G產品研發與工程化過程中做了大量的創新，通過芯片工藝設計、系統軟件、專業服務、以及先進的硬件材料和散熱技術，整體上實現5G單站能耗比業界平均水平低20%。華為5G設備能效比4G提升10至20倍。

他又談及華為自主研發的操作系統「鴻蒙」，他指出，這是為物聯網開發的作業系統，是否發展為手機系統還未確定。

華為今日發布《2018年可持續發展報告》，報告聚焦數字包容、安全可信、綠色環保、和諧生態四大可持續發展戰略。

梁華在開場演講中稱﹕「大家非常關注華為自身是否可持續發展，我們一定可以活下來，而且一定會活得愈來愈好，我們面對外部壓力仍然能夠穩步前進，這是因為華為以客戶為中心的核心價值觀，這是華為的寶貴財富。我們會花更多時間和精力關注好服務，服務好客戶。」