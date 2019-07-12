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陷入財困的日本顯示器公司(JDI)表示，中國投資公司Harvest Group決定，將提供800億日圓(57.73億港元)救助協議所需的資金缺口。

JDI稱，在獲得追加投資後，將於下月29日召開特別股東大會。

該公司此前已經獲得1億美元(7.8億港元)的投資。路透引述消息人士表示，這家客戶是蘋果公司。

今年4月，JDI宣布，將接受中國及台灣共3家公司組成的聯盟注資800億日圓。兩家台企近日卻相繼宣布退出注資計劃，而早前宣布新加入計劃的香港基金，於期限仍未給予JDI其最終決定。