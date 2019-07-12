中國財經

上證指數早段回穩，現升3點，深成指升27點。

上證指數現報2920點，升3點或0.11%，最高見2933點，升15點或0.53%，成交605.42億元(人民幣‧下同)。

深成指現報9180點，升27點或0.3%，高見9234點，升81點或0.89%，成交833.71億元。

滬深300指數報3797點，升12點或0.32%；創業板指數報1515點，升不足1點或0.06%。

各板塊個別發展，化工股漲逾1%；金融、水泥、鋼鐵、煤炭、電力股靠穩；石油、有色金屬、房地產股則偏軟。