訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 17:19 香港財經 中國財經

聯博維持增持中國資產 留意貿戰受益股

放大圖片

聯博亞太價值型股票投資總監李士德(Stuart Rae)表示，目前環球股市周期，尤其在亞太及美國，正受強勁盈利所推動，並相信亞洲盈利增長仍具抗逆性，市場不宜過分憂慮貿易戰影響，有部分板塊因而被過分看淡。

在貿易戰陰霾下，李士德指出，聯博對中國資產維持「增持」，建議投資者留意貿戰受益股，如受惠於中國加大相關投資的基建板塊，及因身陷中美科技戰而被過度貶值的優質科技股。國內消費今年有反彈，也看好面向國內市場、與國際貿易較不相關的內需股，例如中國服飾、休閒及教育板塊，抗跌力較好。

他又稱，一旦貿易摩擦升溫，繼續對華加徵關稅，因尋找代替品的難度將提升，對美國消費市場的打擊將顯著增加，如主要在中國生產的iPhone將首當其衝。

聯博固定收益聯席主管及企業債券董事Gershon Distenfeld認為，環球市場正處於增長疲弱及政策寬鬆周期。美國高收益債券市場，受強勁技術面及低違約率支持，而且在大市波動期間，股市跌幅往往比高收益債券更多，建議投資者以債券降低股票投資風險，並看好能源及金融債。

他指出，若貿易戰升級，美國證券化資產因與全球貿易相關度較低，可望表現較佳，新興市場及非美高收益債券的表現，則可能顯著落後。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。