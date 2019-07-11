香港財經 中國財經

聯博亞太價值型股票投資總監李士德(Stuart Rae)表示，目前環球股市周期，尤其在亞太及美國，正受強勁盈利所推動，並相信亞洲盈利增長仍具抗逆性，市場不宜過分憂慮貿易戰影響，有部分板塊因而被過分看淡。

在貿易戰陰霾下，李士德指出，聯博對中國資產維持「增持」，建議投資者留意貿戰受益股，如受惠於中國加大相關投資的基建板塊，及因身陷中美科技戰而被過度貶值的優質科技股。國內消費今年有反彈，也看好面向國內市場、與國際貿易較不相關的內需股，例如中國服飾、休閒及教育板塊，抗跌力較好。

他又稱，一旦貿易摩擦升溫，繼續對華加徵關稅，因尋找代替品的難度將提升，對美國消費市場的打擊將顯著增加，如主要在中國生產的iPhone將首當其衝。

聯博固定收益聯席主管及企業債券董事Gershon Distenfeld認為，環球市場正處於增長疲弱及政策寬鬆周期。美國高收益債券市場，受強勁技術面及低違約率支持，而且在大市波動期間，股市跌幅往往比高收益債券更多，建議投資者以債券降低股票投資風險，並看好能源及金融債。

他指出，若貿易戰升級，美國證券化資產因與全球貿易相關度較低，可望表現較佳，新興市場及非美高收益債券的表現，則可能顯著落後。