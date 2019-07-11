中國財經

中國經濟前景雖仍然不明朗，但券商高盛認為，隨政策有望持續寬鬆，加上機構投資者的持倉比例少及估值合理，建議增持A股。

高盛給予A股「增持」的投資評級，料未來12個月滬深300指數及MSCI中國指數，分別有8%及17%的潛在回報。

高盛中國首席策略分析師劉勁津認為，A、H股現市盈率約11.5倍，已輕微低於歷史平均估值，加上科創板推出、MSCI將於今年8月進一步提升A股的納入因子及今年為國慶70周年，均有助提振市場氣氛。他看好基建、消費及內房板塊的表現。

然而，業績期臨近，不少企業已先行發出盈警。劉勁津表示，該行料今年中國股市的企業盈利增長為8%，較市場預估低約3個百分點。他指出，企業第二季度業績有下行風險，市場亦未全面反映。

劉勁津預期，下半年國內的政策進一步寬鬆，有助支持企業盈利。他預期，未來兩個季度會分別下調存款準備金率(RRR)50點子；金融政策放寬、利率會維持較低水平、更進取的財政政策及對房地產市場的政策更為寬鬆。

高盛亞太區首席策略分析師慕天輝(Timothy Moe)指出，現時機構投資者對亞洲區市場的看法仍較保守，持倉相對較少。他認為，若有更多的好消息出現帶動股市向上，投資者將意識到手頭持倉過少，屆時資金會流入區內股市。