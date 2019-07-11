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財富中文網發布2019年《財富》中國500強排行榜，今年中國500家上榜公司，總營業收入於去年達到45.5萬億元(人民幣．下同)，按年增長14.8%，再創新高；淨利潤3.63萬億元，按年上升4.21%，但相比去年的24.24%漲幅而言，受宏觀經濟影響大幅放緩。今年上榜公司的年營收門檻為162.38億元，按年提升17%。去年中國GDP首次突破90萬億元，這500家上市公司的收入總和也再次超過中國當年GDP的一半。

排行榜頭三位依舊是中石化(00386)、中石油(00857)及中國建築。中國平安(02318)蟬聯非國有企業第一位。

前十強還包括上海汽車集團，排行第五；工商銀行(01398)、中國中鐵(00390)、中國移動(00941)、中國鐵建(01186)及建設銀行(00939)，分別排第六至第十位。

今年共有42家新上榜和重新上榜的公司，其中小米集團(01810)以1749億元的總收入排名第53位。美團點評(03690)則以652億元營收排名第140位。在食品行業，頗受關注的是今年首次進入500強、排名第482位的海底撈(06862)，去年總收入達170億元。

在盈利能力方面，與去年情況相同，最賺錢的10家上市公司，除了幾大商業銀行和保險公司之外，仍是中國移動、騰訊(00700)和阿里巴巴集團。這十家公司在去年的總利潤達到1.46萬億，佔全部上榜公司利潤總和的40.3%。