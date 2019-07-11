A股高開，石油、有色金屬股升逾1%。
上證指數開市報2928點，升12點或0.44%；現報2926點，升11點或0.38%。
深成指開市報9216點，升50點或0.55%；現報9207點，升41點或0.45%。
滬深300指數開市報3806點，升19點或0.51%；現報3803點，升16點或0.45%。
創業板指數開市報1522點，升12點或0.82%；現報1521點，升10點或0.72%。
各板塊普遍上升，有色金屬、石油、船舶製造升逾1%；金融、環保、煤炭靠穩。
今日 09:36 中國財經
A股高開，石油、有色金屬股升逾1%。
上證指數開市報2928點，升12點或0.44%；現報2926點，升11點或0.38%。
深成指開市報9216點，升50點或0.55%；現報9207點，升41點或0.45%。
滬深300指數開市報3806點，升19點或0.51%；現報3803點，升16點或0.45%。
創業板指數開市報1522點，升12點或0.82%；現報1521點，升10點或0.72%。
各板塊普遍上升，有色金屬、石油、船舶製造升逾1%；金融、環保、煤炭靠穩。
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