中國財經

中國國務院總理李克強召開常務會議，確定進一步穩外貿措施，以擴大開放助力穩增長穩就業，包括研究進一步降低進口關稅總水平，完善出口退稅政策；並更好發揮出口信保作用，降低保費，研究提出符合企業需要的險種等。

會議內容稱，為增強社保基金可持續性，今年全面推開將中央和地方國有及國有控股大中型企業和金融機構10%國有股權，劃轉至社保基金會和地方相關承接主體，並作為財務投資者，依規享有收益權等權利。

會議指出，根據形式變化，加強政策儲備並適時推出，促進外貿穩中提質量。穩外貿措施還包括，發展跨境電商、保稅維修等新業態，培育進口貿易示範區；提升貿易便利化水平，進一步壓縮通關時間、降低口岸收費。

此外，會議指出，降低社保費率是減輕企業負擔、激發市場主體活力的重要舉措。上半年降低社保費率政策成效顯現，企業職工基本養老保險等繳費減少超過1280億元人民幣。對個別省份存在的省內費率、繳費基數標準不統一等問題，今年原則上不作政策調整。

下一步則要圍繞必須確保社保費率降低、必須確保基本養老金按時足額發放的要求，保證政策落地，不打折扣；同時，會議還提到，2018年度中央預算執行和其他財政收支審計結果已公布，對審計查出的問題，各地各部門要按時整改到位，10月底前向國務院報告結果，並在向全國人大常委會報告後公開。

會議稱，要強化預算公開透明和剛性約束，杜絕任性花錢。要堅持政府過緊日子，尤其要確保減稅降費等措施落實。