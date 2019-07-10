中國財經

中國銀行業協會發布《中國銀行業發展報告(2019)》，預計今年影響商業銀行經營業績的因素喜憂參半。首先，資產規模築底企穩，淨息差再度承壓，淨利息收入增長或有所放緩；其次，商業銀行資產質量壓力雖邊際有所緩解，但仍面臨一定壓力。

報告續指，商業銀行受政策逆周期調節的影響將更顯著，伴隨資產質量分類更趨嚴格，商業銀行風險管控力度加大，「以豐補歉」的思路將制約全年利潤釋放；此外，在理財手續費收入預計企穩回升、信用卡業務持續發力的背景下，非利息收入將對銀行業績形成一定程度的支撐，結構性寬鬆的貨幣政策也將為銀行經營提供一定的緩衝墊。綜合考量，預計2019年銀行業整體盈利增速將穩中趨緩。

中銀協預計，今年銀行業的淨息差進一步改善空間較小，或將見頂回落。與此同時，資管新規、理財新規及理財子公司管理辦法的陸續落地，料銀行的淨手續費收入將出現積極變化。

報告又預料，今年銀行的非信貸資產業務有望恢復增長，直接融資領域仍有較大的發展空間。直接融資是助推資本形成、降低企業槓桿率的關鍵，監管部門把發展直接融資特別是股權融資放在突出位置，大力推進多層次、多元化、互補型股權融資渠道的形成。

同時，積極支持債券市場品種創新，發展可交換債、綠色債、項目收益債等品種，實現債券市場數量與質量的並重發展。因此，2019年商業銀行資本市場業務孕育着較大機會。