上證指數早段窄幅上落，現升不足1點。
上證指數現報2928點，升不足1點，成交584.64億元(人民幣‧下同)。
深成指現報9202點，升4點或0.05%，成交821.83億元。
滬深300指數報3797點，升4點或0.13%；創業板指數報1520點，升2點或0.15%。
各板塊普遍走低，水泥、有色金屬股挫逾1%；鋼鐵、電力、石油、房地產、化工、金融、煤炭股偏軟；飛機製造股則漲逾2%。
國家統計局公布，6月份，居民消費價格指數(CPI)按年升2.7%，符預期。
今日 10:47 中國財經
上證指數早段窄幅上落，現升不足1點。
上證指數現報2928點，升不足1點，成交584.64億元(人民幣‧下同)。
深成指現報9202點，升4點或0.05%，成交821.83億元。
滬深300指數報3797點，升4點或0.13%；創業板指數報1520點，升2點或0.15%。
各板塊普遍走低，水泥、有色金屬股挫逾1%；鋼鐵、電力、石油、房地產、化工、金融、煤炭股偏軟；飛機製造股則漲逾2%。
國家統計局公布，6月份，居民消費價格指數(CPI)按年升2.7%，符預期。
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