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今日 10:06 中國財經

監管部門傳向部分銀行窗口指導 控房產貸款

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《中國證券報》報道，監管部門已向部分房地產貸款較多、增長較快的銀行進行了「窗口指導」，要求控制房地產貸款額度。

報道引述上海某城商行相關人士透露，上述舉措的核心思想是控制房地產貸款規模。雖然沒說完全凍結相關業務，只是各種指導、總行不批等情況陸續出現，那些住房按揭貸款規模增長太快的銀行可能會受點影響。

分析人士指出，上述舉措或意味繼部分房地產信託暫停外，銀行的房地產信貸也將放緩。這對於負債率高、手頭沒有太多流動資金的開發商而言，會是一個考驗。

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