中國財經

中國民用航空局公布，截至今年6月底，全行業安全運行平穩可控，運輸航空實現持續安全飛行106個月，實現運輸總周轉量627.6億噸公里，旅客運輸量3.2億人次，貨郵運輸量351.2萬噸，分別按年增7.4%、增8.5%和降1.3%；航班正常率達80.35%，按年提高0.83個百分點。

在深化民航改革方面，民航局稱，已明確具體改革任務146個，重點項目389個，其中2019年需要完成的階段性目標任務551個，上半年已啟動545項，佔年度目標任務總數的98.9%，完成69項。