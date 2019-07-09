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今日 15:20 中國財經

內地上半年旅客運輸量增8.5%

中國民用航空局公布，截至今年6月底，全行業安全運行平穩可控，運輸航空實現持續安全飛行106個月，實現運輸總周轉量627.6億噸公里，旅客運輸量3.2億人次，貨郵運輸量351.2萬噸，分別按年增7.4%、增8.5%和降1.3%；航班正常率達80.35%，按年提高0.83個百分點。

在深化民航改革方面，民航局稱，已明確具體改革任務146個，重點項目389個，其中2019年需要完成的階段性目標任務551個，上半年已啟動545項，佔年度目標任務總數的98.9%，完成69項。

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