上證指數午後維持走軟，現跌8點，深成指跌6點。
上證指數現報2924點，跌8點或0.3%，最低見2912點，跌20點或0.7%，成交1195.57億元(人民幣‧下同)。
深成指現報9179點，跌6點或0.07%，低見9119點，跌66點或0.73%，成交1527.41億元。
滬深300指數報3789點，跌13點或0.35%；創業板指數報1513點，升6點或0.44%。
各板塊個別發展，煤炭、有色金屬、房地產、水泥、石油、電力、鋼鐵股偏軟；化工、金融股則靠穩。
今日 14:12 中國財經
上證指數午後維持走軟，現跌8點，深成指跌6點。
上證指數現報2924點，跌8點或0.3%，最低見2912點，跌20點或0.7%，成交1195.57億元(人民幣‧下同)。
深成指現報9179點，跌6點或0.07%，低見9119點，跌66點或0.73%，成交1527.41億元。
滬深300指數報3789點，跌13點或0.35%；創業板指數報1513點，升6點或0.44%。
各板塊個別發展，煤炭、有色金屬、房地產、水泥、石油、電力、鋼鐵股偏軟；化工、金融股則靠穩。
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