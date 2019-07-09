中國財經

上證指數午後維持走軟，現跌8點，深成指跌6點。

上證指數現報2924點，跌8點或0.3%，最低見2912點，跌20點或0.7%，成交1195.57億元(人民幣‧下同)。

深成指現報9179點，跌6點或0.07%，低見9119點，跌66點或0.73%，成交1527.41億元。

滬深300指數報3789點，跌13點或0.35%；創業板指數報1513點，升6點或0.44%。

各板塊個別發展，煤炭、有色金屬、房地產、水泥、石油、電力、鋼鐵股偏軟；化工、金融股則靠穩。