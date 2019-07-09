Facebook(fb)將推出將推出的加密貨幣Libra，人行官員表示，Libra必須納入央行的監管框架。
人民銀行支付司司長穆長春撰文稱，Libra創造的是跨境自由流動的可兌換數字貨幣，這類穩定幣的出現和發展，無論是從對貨幣政策的執行，還是宏觀審慎管理的角度，都離不開央行的支持和監管，必須納入央行的監管框架。
穆長春表示，考慮到這類數字貨幣的跨境使用特點，要防止出現壟斷，同時要求各國央行和國際組織的監管合作，甚至會催生國際性央行。
今日 13:32 中國財經
Facebook(fb)將推出將推出的加密貨幣Libra，人行官員表示，Libra必須納入央行的監管框架。
人民銀行支付司司長穆長春撰文稱，Libra創造的是跨境自由流動的可兌換數字貨幣，這類穩定幣的出現和發展，無論是從對貨幣政策的執行，還是宏觀審慎管理的角度，都離不開央行的支持和監管，必須納入央行的監管框架。
穆長春表示，考慮到這類數字貨幣的跨境使用特點，要防止出現壟斷，同時要求各國央行和國際組織的監管合作，甚至會催生國際性央行。
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