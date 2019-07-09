中國財經

人民銀行前行長、中國金融學會會長周小川表示，未來可能會出現更加國際化、全球化的一種強勢貨幣，導致主要貨幣與其產生兌換關係。

周小川在中國外滙管理改革與發展研討會上指出，這種強勢貨幣並不一定是Facebook將推出的加密貨幣Libra，但從最近幾年的趨勢看，會有不少機構和人員試圖建立一種更有利於全球化的貨幣。

他又表示，Libra在過去加密貨幣的基礎上，至少做了兩方面的改進，一是吸收了加密貨幣以往過於求成的教訓，能夠避免幣值的大幅波動和投機成分，二是Libra瞄準了跨境領域的硬需求。