中國財經

上證指數早段走軟，現跌4點，深成指則升4點。

上證指數現報2928點，跌4點或0.17%，最低見2922點，跌10點或0.36%，成交666.32億元(人民幣‧下同)。

深成指現報9191點，升4點或0.05%，高見9215點，升29點或0.32%，成交850.67億元。

滬深300指數報3798點，跌4點或0.12%；創業板指數報1512點，升5點或0.37%。

各板塊個別發展，水泥、有色金屬、煤炭、石油、金融、電力、房地產股偏軟；鋼鐵、化工股則靠穩。