中國財經

上證指數低開4點後靠穩。

上證指數開市報2928點，跌4點或0.15%；現報2935點，升2點或0.07%。

深成指開市報9178點，跌7點或0.08%；現報9208點，升22點或0.24%。

滬深300指數開市報3798點，跌4點或0.12%；現報3808點，升5點或0.15%。

創業板指數開市報1507點，升不足1點或0.05%；現報1510點，升3點或0.24%。

各板塊個別發展，有色金屬、化工、石油、房地產股偏軟；金融、鋼鐵、電力、水泥、煤炭股靠穩。