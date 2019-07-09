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今日 09:35 中國財經

A股開市後靠穩 金融鋼鐵股向上

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上證指數低開4點後靠穩。

上證指數開市報2928點，跌4點或0.15%；現報2935點，升2點或0.07%。

深成指開市報9178點，跌7點或0.08%；現報9208點，升22點或0.24%。

滬深300指數開市報3798點，跌4點或0.12%；現報3808點，升5點或0.15%。

創業板指數開市報1507點，升不足1點或0.05%；現報1510點，升3點或0.24%。

各板塊個別發展，有色金屬、化工、石油、房地產股偏軟；金融、鋼鐵、電力、水泥、煤炭股靠穩。

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