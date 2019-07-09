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鬥魚TV公布美國上市計劃 集資49億



鬥魚TV公布，已擬訂招股上市細節，集資額6.2895億美元(49.05億港元)，發行ADR股份於美國納斯特市場掛牌。

彭斯警告伊朗:美準備好保護中東利益



就伊朗提高濃縮鈾濃度，美國副總統彭斯警告稱，美軍已準備好維護國家利益，保護在中東地區的美國政府人員和公民。

美國務院批准對台灣售武方案



美國國防部公布，國務院已批准向台灣出售總值22億美元武器的方案。

蘋果遭降級挫2% 道指收市跌115點



蘋果遭大行降投資評級，股價收市挫2%，拖累科技股向下，道指曾跌177點，收市仍挫115點或0.43%；標指下滑0.48%；納指跌0.78%。美國早前公布非農就業數據強勁，削弱聯儲局減息機會，也拖累美股表現，投資者觀望主席鮑威爾本周三及周四到國會作證。

外圍焦點簡訊

￭ 智庫組織兩黨政策中心料美國九月初或觸踫舉債上限。

￭ 美滙指數尾段升0.12%，報97.4。美元兌日圓升0.24%；兌歐羅升0.13%。

￭ 紐約期金收市回吐10美仙，每盎斯報1400美元。

￭ 憂伊朗與美國關係緊張影響石油供應，紐約期油收升0.3%，布蘭特期油漲0.2%。

￭ 歐央行執委科爾：貨幣政策需要比以往任何時候都更加寬鬆。

￭ 德、法、英國股市分別低收0.2%、0.08%、0.05%。德銀裁員重組，股價挫逾5%。

￭ 外交部:中美經貿團將磋商具體問題，一直在保持溝通。

￭ 新城控股(601155.SH)董事長王振華涉嫌對女童猥褻被刑拘，遭撤銷上海市政協委員資格。

吉利料中期淨利跌四成 降全年銷售目標



吉利汽車(00175)預期中期淨利按年減少40%，去年同期淨利66.7億元人民幣。公司將全年銷量目標下調10%，至136萬部。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報28407點，較昨日恒指收市高水75點。

￭ ADR港股比例指數報28360點，較港收市高28點。

￭ 中石油(00857)與中石化(00386)就塔里木盆地、準噶爾盆地和四川盆地開展聯合研究。

￭ 廣發証券(01776)首6個月淨利潤28.87億元人民幣，按年增31.51%。

￭ 瀘州銀行(01983)料中期淨利潤按年增長不少於30%。

￭ 魏橋紡織(02698)料中期盈利顯著減少，去年同期盈利3.03億元人民幣。

￭ 丘鈦(01478)6月攝像頭模組銷售按月跌10.7%，按年增65.2%。